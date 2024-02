E Freideg den Owend stoungen zwee Lëtzebuerger mat hiren Ekippen direkt an der Startformatioun um Terrain. Et waren dat den Tim Hall an de Marvin Martins.

18. Spilldag an der OTP Bank Liga an Ungarn

MTK Budapest - Ujpest 3:0

Den Tim Hall stoung fir Ujpest vun Ufank u mat um Terrain a krut schonn an der 15. Minutt eng giel Kaart, wat als Verdeedeger natierlech net grad vu Virdeel ass. An der 20. Minutt ass Budapest dunn duerch den Hej mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 36 Minutt huet de Jurina op 2:0 erhéicht. An der 58. Minutt huet Budapest eng weider Kéier markéiere kënnen, dat duerch de Kocsis. Et sollt um Enn dann och beim 3:0 fir Budapest bleiwen. Den Tim Hall huet de ganze Match duerchgespillt.



Éisträicheschen ÖFB-Cup (1/4-Final)

Sturm Graz - Austrian Wien 2:0

An der Véierelsfinall vum Éisträicheschen ÖFB-Cup tëscht Sturm Graz an Austria Wien huet de Marvin Martins mat der Nummer 66 um Réck de Match mat ugefaangen. Dat éischt Ausruffzeechen huet awer Sturm Graz gesat, dat mam 1:0 an der 9. Minutt, duerch den Tomi Horvat. An der Nospillzäit vun der 1. Hallschent konnt de Mika Miles Biereth nach op 2:0 fir Sturm Graz erhéijen. An der zweeter Hallschent war Graz méi no um 3:0 wéi Wien um 2:1. Och 13 Minutten Nospillzäit sollt de Spiller vun Austria Wien net hëllefen nach de Match ze dréinen. Sturm Graz wënnt mat 2:0 a steet am ÖFB-Cup an der Halleffinall.