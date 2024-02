Donieft setzt Manchester United sech géint West Ham duerch, Chelsea verléiert géint d'Wolves a Brest spillt 0:0 géint Nice.

Bundesliga



Wolfsburg - Hoffenheim 2:2

0:1 Beier (6'), 1:1 Majer (58'), 1:2 Prömel (66'), 2:2 Majer (70', Eelefmeter)

Hoffenheim huet besser an de Match fonnt an ass scho fréi duerch ee schéine Gol vum Beier a Féierung gaangen. D'Spectateuren hunn een ausgeglachene Match gesinn, an deem virun allem Wolfsburg offensiv net vill agefall ass. No enger knapper Stonn war et dunn de Majer, deen ausgläiche konnt, ma de Prömel huet just e puer Minutten drop nees fir déi Hoffenheimer Féierung gesuergt. Och déi sollt awer net laang halen, well de Majer per Eelefmeter nees op 2:2 gestallt huet. Dobäi sollt et bis zum Schluss bleiwen, soudass béid Ekippe weider op 3 Punkte waarde mussen.

RB Leipzig - Union Berlin 2:0

1:0 Openda (11'), 2:0 Sesko (48')

Leipzig huet d'Ufanksphas dominéiert an ass no engem Fräistouss vum Simons duerch den Openda a Féierung gaangen. An der Suite huet RB weider op den nächste Gol gedréckt wärend Union Berlin réischt kuerz virun der Paus an d'Partie fonnt huet. Direkt nom Säitewiessel huet de Sesko allerdéngs du fir eng kleng Virentscheedung gesuergt, well D'Visiteuren offensiv net vill Iddien haten. No der rouder Kaart fir den Trimmel an der 73. Minutt hat RB déi dräi Punkte sécher, soudass een der Serie vu 4 Partien ouni Victoire een Enn bereede kann.

Premier League

Chelsea - Wolverhampton Wanderers 2:4

1:0 Palmer (19'), 1:1 Cunha (22'), 1:2 Disasi (43', Selbstgol), 1:3 Cunha (63'), 1:4 Cunha (82', Eelefmeter), 2:4 Silva (86')

No der klorer Defaite géint Liverpool muss Chelsea sech trotz Féierung och un der Stamford Bridge mat 4 Géigegoler géint d'"Wolves" geschloe ginn. D'Haushären waren zwar dominant an haten déi besser Geleeënheeten, ma d'Gäscht hu sech däitlech méi effektiv gewisen a kënnen sech wéinst engem exzellente Cunha um Enn iwwer déi 3 Punkte freeën. Domat zitt Wolverhampton an der Tabell laanscht Chelsea, déi op Plaz 11 ofrutschen.

Manchester United - West Ham United 3:0

1:0 Hojlund (23'), 2:0 Garnacho (49'), 3:0 Garnacho (84')

Zwar hunn d'Visiteure gutt matgehalen an am éischten Duerchgang souguer méi geféierlech Occasioune kreéiert, ma d'"Red Devils" waren äiskal virum Gol. Och an der Suite huet West Ham op Aenhéicht matgespillt, ma de Garnacho sollt direkt no der Paus erhéijen, éier den Argentinier selwer kuerz viru Schluss den Deckel dropgemaach huet.

Arsenal - Liverpool 3:1

1:0 Saka (14'), 1:1 Gabriel (45+3', Selbstgol), 2:1 Martinelli (67'), 3:1 Trossard (90+1')

Arsenal huet vun Ufank un dominéiert a Liverpool net an de Match komme gelooss. No enger Parad vum Alisson ass de Ball no enger Véierelsstonn beim Saka gelant, deen d'"Gunners" fir eng staark Ufanksphas mat der Féierung beloune konnt. An enger intensiver Partie ass Arsenal weiderhin déi méi geféierlech Formatioun bliwwen, ma virun der Paus huet den Diaz vun enger Onopmierksamkeet an der Londoner Defense profitéiert an de Gabriel ugeschoss, deen de Ball an den eegene Gol deviéiert huet. Am zweeten Duerchgang hunn d'Spectateuren eng méi ausgeglache Partie ze gesi kritt, an där ee fatale Malentendu tëscht dem Alisson an dem van Dijk du fir den 2:1 gesuergt huet. Dem Trossard säi Gol an der Nospillzäit huet fir d'Entscheedung gesuergt, woumat Arsenal op 2 Punkten un den Tabelleleader Liverpool eruréckelt.

Serie A

Napoli - Hellas Verona 2:1

0:1 Coppola (72'), 1:1 Ngonge (79'), 2:1 Kvaratskhelia (87')

Inter Mailand - Juventus Turin 20h45

Ligue 1

Brest - Nice 0:0

Olympique Lyon - Olympique Marseille 20h45

La Liga

Real Betis - Getafe 18h30

Real Madrid - Atletico Madrid 21h

