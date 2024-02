Haut ass d'Reprise vum Futtball-Championnat.

De Leader Déifferdeng kritt et fir den Optakt mam Racing ze dinn. Dës an déi weider Matcher kënnt Dir am Livestream an der RTL Live Arena an am Liveticker op RTL.lu suivéieren.

Livestream vu weidere Matcher aus der BGL Ligue an der RTL Live Arena

Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena

D'Tabell vun der BGL Ligue