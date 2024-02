Op Fuessonndeg rullt de Ball rëm an der ieweschter Divisioun am nationale Futtball.

D’Allersronn ass fir déi zwee Escher Veräiner net esou gelaf, wéi ee sech dat erhofft hat. D’Fola wéi och d’Jeunesse sti momentan op de béiden direkten Ofstigsplazen. Donieft huet d’Ekipp vun der Grenz och hire Nodrosmatch de leschte Weekend 0:1 zu Rouspert verluer.

Et war eng relativ turbulent Wanterpaus, mat sou munch groussen nationale wéi och internationale Wiessel. Op de Barrageplazen leie Käerjeng a Schëffleng. Mam Nabil Dirar, fréier ënner anerem zu Fenerbahce, Bruges an och Monaco konnt Schëffleng ee richtege Transfertcoup landen.

Mam Jonathan Schmid, bekannt duerch seng Statiounen ënner anerem zu Hoffenheim, Augsburg a Freiburg an der däitscher Bundesliga, huet de Progrès Nidderkuer en änlech prominente Transfert huet gemaach.

D’Ekipp vum Jeff Strasser wäert an der Réckronn probéieren, nach eng Kéier vir unzegräifen. Momentan steet de Progrès mat 2 Punkten Retard op Hesper op der 4 Plaz an der Tabell.

Fir d’Ekipp vum Holleschbierg ass d’Allersronn sécherlech net esou gelaf, wéi ee sech dat erwaart huet. Zwar huet sech de Swift mam Raphael Holzhauser, fréier bei ënner anerem Augsburg, Stuttgart an 1860 München, verstäerkt ma awer muss een elo mol ofwaarden, wéi sech d’Situatioun ronderëm de Spiller-Streik wäert weider entwéckelen.

Nom Ofgang vum Jay Shoffner an déi zweet belscht Liga op Ostende iwwerhëlt den Claudio Lambardelli d’Responsabilitéit beim F91 Diddeleng. De fréieren Nationalspiller wäert mat senger Ekipp probéieren ee Wiertchen ëm de Championstitel matzeschwätzen.

Hierschtmeeschter gouf den FC Déifferdeng 03, dat mat 4 Punkten Avance. Ob der éischter Plaz wëll een dann och zum Schluss vun der Saison stoen. Och wann ee weess, datt nach vill ka geschéien. Fir dat ze erreechen huet ee sech mam Artur Abreu a mam Christian Schoissengeyr verstäerkt.

Mee och déi aner Ekippen wëllen nach ee Sprong an der Tabell no fir maachen. Et stinn also spannend Méint virun der Dier.