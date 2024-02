Op der Weltmeeschterschaft am 50 Meter Baseng zu Doha am Qatar kënnt de Julien Henx um Enn iwwer 50 Meter Papillon op déi 25. Plaz.

Dat ass bis elo déi bescht Platzéierung op enger WM vum 28 Joer ale Lëtzebuerger.

Den Henx schléit no 23 Sekonnen an 77 Honnertstel un, an ass domat just 22 Honnertstel vun sengem Lëtzebuerger Rekord ewech.