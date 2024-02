Diddeleng an Nidderkuer setze sech kloer géint d'Fola respektiv Miersch duerch. D'Jeunesse Esch gëtt am Ofstigskampf e Liewenszeeche vu sech.

D'Tabellekonstellatioun hat eigentlech e spannende Match versprach, mee den Tabellenéischten huet dem Tabellefënnefte keng Chance gelooss. Déifferdeng louch schonn no véier Minutte vir an huet an der 18. Minutt den zweete Gol geschoss. Domat war fréi kloer, a wéi eng Richtung de Match verlafe géif. Den FCD huet de Match no Stréch a Fuedem dominéiert, och well de Racing keng grouss Géigewier gewisen huet. Mat 4:0 goung et an d'Kabinnen.

Och an der zweeter Hallschent huet Déifferdeng weider den Toun uginn an de Racing huet nom fënnefte Gol d'Käpp hänke gelooss. D'Heemekipp huet et duerno méi gemittlech ugoe gelooss, huet an der Schlussphas awer nach zwee Goler dropgesat. Den Neizougang Abreu huet dobäi säin éischte Gol fir Déifferdeng geschoss.

Méi spannend war et am Match tëscht dem Swift Hesper an der Union Titus Péiteng. No enger ausgeglachener Ufanksphas mat intensiven Dueller konnt sech Hesper déi éischt Chancë vum Match erausspillen an hat och am weidere Verlaf méi vun der Partie. An der 23. Minutt huet den Neizougang Holzhauser vum Eelefmeterpunkt getraff. Hesper hätt vum Spillverlaf hier méi Goler verdéngt gehat.

Am zweeten Duerchgang huet den Holzhauser nom Péitenger Ausgläich mat engem spektakuläre Fräistouss säin zweete Gol fir den amtéierende Meeschter geschoss. Kuerz drop ass de Gäscht duerch de Fuss nees den Ausgläich gelongen. An der 83. Minutt hat Péiteng duerch den zweete Gol vum Fuss de Match kuerzzäiteg gedréint, mee de Morabet sollt an enger dramatescher Schlussphas nach fir seng Faarwen egaliséieren.

Den Iwwerbléck vun de Resultater mat de Goler

Déifferdeng - Racing 7:0

1:0 D'Anzico (4'), 2:0 Nagera (18'), 3:0 Nagera (36'), 4:0 Costa Monteiro (45'), 5:0 Nagera (60'), 6:0 Costa Monteiro (79', Eelefmeter), 7:0 Abreu (83')

Diddeleng - Fola Esch 4:0

1:0 Hadji (16'), 2:0 Hadji (41'), 3:0 Moussaki (45'+1), 4:0 Agovic (68')

Hesper - Péiteng 3:3

1:0 Holzhauser (23', Eelefmeter), 1:1 Laukart (59'), 2:1 Holzhauser (61'), 2:2 Fuss (69') 2:3 Fuss (83'), 3:3 Morabet (90'+5)

Miersch - Nidderkuer 0:3

0:1 Jarmouni (22'), 0:2 Bah (63'), 0:3 Peugnet (87')

Jeunesse Esch - Wolz 5:2

1:0 Larrière (4'), 2:0 Larrière (10'), 3:0 Teixeira (33'), 3:1 Romeyns (61'), 4:1 Mendes (67'), 4:2 Biver (79', Eelefmeter), 5:2 Luisi (90')

Käerjeng - Stroossen 0:1

0:1 Teixeira (43')

Munneref - Monnerech 2:0

1:0 Benamra (90'), 2:0 Kumbi (90'+7)

Schëffleng - Rouspert 2:2

1:0 Besic (30'), 2:0 Soumah (36'), 2:1 El Idrissi (60'), 2:2 Bouché (66')

D'Tabell