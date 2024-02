De Karting Club Lëtzebuerg bitt de Lëtzebuerger Kartingspiloten d'Méiglechkeet, an dës Sportaart eranzeschnupperen.

2006 gouf den Karting Club Lëtzebuerg gegrënnt mam Zil, d’Lëtzebuerger Kartingspiloten ze ënnerstëtzen. Vun 2006 bis 2010 gouf op der Kartingspist zu Monnerech de Winter Cup organiséiert, deen ëmmer e grousse Succès war. Zanter e puer Joer gëtt dëst internt Veräinschampionnat awer net méi gefuer, well d'Pist zu Monnerech net méi homologéiert ass. De President vum Karting Club Lëtzebuerg, de Max Schmitz, ass awer gudder Déng, dass dat an Zukunft nees geschéie kann. Den Karting Club Lëtzebuerg ass en Formatiounsveräin an dofir ginn Kartsportler och net am Reen stoen gelooss.

Ee vun de beschte Piloten am Land ass aktuell de Rick Nadin. 2016 hat hie mam Kartsport opgehalen an dëst Joer huet hien nees säi Comeback gefeiert.

Dass den Motorsport eppes kascht, ass bekannt. An Zuelen ausgedréckt kascht eng Saison am Kartsport 40.000–50.000 Euro. Mat deem Budget fiert e Pilot schonn op engem gudden Niveau.