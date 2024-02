Den Organisateur vum Afrika Cup 2024 setzt sech an der Finall 2:1 géint Nigeria duerch a feiert no 2015 an 1992 den drëtten Titel.

D'Côte d'Ivoire klappt Nigeria an der Finall vum Afrika Cup zu Abidjan 2:1. Nigeria war an der 38. Minutt aus dem Näischt a Féierung gaangen, well sech d'Super Eagles gréisstendeels op d'Verteidege konzentréiert hunn a just zwee Mol op de Gol vun der Côte d'Ivoire geschoss hunn.

D'Elefante sinn an der zweeter Hallschent ugerannt a konnten an der 62. Minutt duerch de Kessié de verdéngten Ausgläich markéieren. Och duerno hate si eng Rei gutt Golchancen. Et sollt awer bis zur 81. Minutt daueren, wéi den Dortmunder Sébastien Haller den decisive Gol fir d'Heemekipp geschoss huet.

Virun e puer Woche war un dës Victoire guer net ze denken, well d'Côte d'Ivoire just wéinst der besserer Goldifferenz an déi nächst Ronn koum. D'Federatioun hat doropshi Konsequenze gezunn an den Trainer Gasset entlooss. An der Gruppephas hate béid Ekippe scho géintenee gespillt an Nigeria war mat 1:0 als Gewënner vum Terrain gaangen. Am "Retourmatch" hat d'Côte d'Ivoire d'Gléck op hirer Säit an ass eng drëtt Kéier Afrikameeschter.