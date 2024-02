D'Lëtzebuergerin huet sech beim Indoormeeting zu Paräis iwwer 60 Meter behaapt.

D'Patrizia van der Weken huet e Sonndeg beim Indoormeeting zu Paräis d'Finall iwwer 60 Meter mat enger Zäit vu 7 Sekonnen a 15 Honnertstel gewonnen. Déi 26 Joer al Lëtzebuergerin, déi scho fir d'Olympesch Spiller zu Paräis qualifizéiert ass, huet sech virun der Brittin Daryll Neita (7''16) an der Schwäizerin Géraldine Frey (7''17) duerchgesat.

Am Virlaf war d'Lëtzebuergerin e Chrono vu 7 Sekonnen a 14 Honnertstel gelaf. De Lëtzebuerger Rekord läit aktuell bei 7 Sekonnen an 9 Honnertstel, dësen hat d'van der Weken virun dräi Wochen an der Coque realiséiert.