E Sonndeg gëtt de komplette 17. Spilldag an der héchster Divisioun am nationale Futtball-Championnat gespillt.

Dir kënnt alleguer d'Matcher wéi gewinnt am Livestream an der RTL Live Arena an am Liveticker op RTL.lu suivéieren. Ënnert anerem spillen haut de Racing an Diddeleng géinteneen, Wolz kritt et mat Miersch ze dinn an dann ass et awer och nach den Escher Derby tëscht der Fola an der Jeunesse. Dëse gëtt um 18.30 Auer ugepaff. All déi aner Matcher fänken um 16 Auer un.

