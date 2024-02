No Néierlage géint Japan a Brasilien konnt d'Lëtzebuerger Selektioun eng éischt Victoire assuréieren.

Op der Ekippe-Weltmeeschterschaft am Dëschtennis zu Busan a Südkorea hunn d‘Lëtzebuerger Dammen an der Nuecht op e Méindeg an hirem drëtte Match 3:1 géint den Iran gewonnen. An der leschter Partie an der Gruppephas geet et elo nach an der nächster Nuecht géint Südafrika.

Géint Japan an Brasilien hat d'FLTT-Formatioun an de leschten Deeg verluer.

De Gruppenéischten ass direkt fir d'Aachtelsfinall qualifizéiert, d‘Gruppenzweet- an Drëtt musse nach eng weider Ronn spillen. Sarah de Nutte a Co. dierften op der drëtter Plaz ofschléissen. Wann d'Lëtzebuergerinnen an d'Véierelsfinall kéimen, wäre si fir d‘Olympesch Spiller am Summer zu Paräis "par equipe" qualifizéiert.