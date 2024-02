Am Futtball deit sech dee gréissten Transfert vum Joer un.

Wéi spuenesch Medien, ënnert anerem "d‘Marca" mellen, soll de Kylian Mbappé kuerz virun der Ënnerschrëft bei Real Madrid stoen.

Dem 25 Joer ale Fransous säi Kontrakt beim PSG leeft um Enn vun dëser Saison aus an hie soll an der spuenescher Haaptstad fir 5 Joer, also bis 2029, ënnerschreiwen.