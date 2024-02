D'Responsabel vum Futtball-Club Racing Union Lëtzebuerg beschwéiere sech iwwer schlecht Sport-Infrastrukturen.

Rezent war eréischt eng grouss Protestaktioun annoncéiert ginn an et war dermat gedreet ginn, de Club zou ze maachen. An engem Communiqué vum Veräin gëtt e Méindeg matgedeelt, datt et e Gespréich gouf tëscht der Presidentin Karin Reuter an der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

Et wier ee sech bei den Infrastruktur-Froen eens ginn, heescht et do, ouni datt awer Detailer genannt ginn.