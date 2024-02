E Samschdeg ass et d'Suite vum Championnat am Handball.

Um 2. Spilldag am Titel-Playoff kritt et bei den Hären de Leader Bierchem mat Esch ze dinn. D'Partie gëtt um 20.15 Auer ugepaff an am Stream an der RTL Live Arena gewisen.

Och déi weider Matcher am Titel-Playoff bei den Hären an den Damme wéi och déi an der Relegatioun kënnt Dir an der RTL Live Arena kucken.

