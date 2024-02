Am Basket-Championnat fänkt de Weekend bei den Dammen den 2. Tour vun der Qualifikatioun un.

Um 1. Spilldag spillt de Leader Gréngewald géint den Tabellenzweeten Diddeleng. D'Partie gëtt um 18.45 Auer ugepaff. An der RTL Live Arena kënnt Dir se am Livestream suivéieren.

An der héchster Divisioun bei den Häre gëtt de Weekend net gespillt. D'Lëtzebuerger Härennationalekipp ass an der WM-Prequalifikatioun gefuerdert. No der spektakulärer Victoire en Donneschdeg den Owend géint Rumänien waart e Sonndeg an der Coque mat Norwegen den nächste Géigner op d'Lëtzebuerger. D'Partie gëtt am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.

