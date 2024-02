E Sonndeg ass et d'Suite vum 18. Spilldag an der BGL Ligue am nationale Futtball.

Ënnert anerem spillen Hesper an Nidderkuer géinteneen. Fir béid Veräiner geet et drëm, fir un Déifferdeng drun ze bleiwen. De Leader kritt et mat Käerjeng ze dinn. Bis op Schëffleng géint Wolz um 15 Auer ginn alleguer d'Matcher um 16 Auer ugepaff.

All d'Matcher kënnt Dir am Livestream an am Liveticker suivéieren.

Livestream vu weidere Matcher aus der BGL Ligue an der RTL Live Arena

Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena

D'Tabell vun der BGL Ligue