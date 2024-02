De Rugani huet an der 5. Minutt vun der Nospillzäit fir d'Entscheedung gesuergt. A Frankräich huet Monaco de Spëtzematch géint Lens mat 3:2 gewonnen.

Op internationalem Terrain stinn e Sonndeg nees eng sëlleg Matcher um Programm. Nieft de Championnat-Matcher gëtt an England um 16 Auer d'Finall tëscht Chelsea a Liverpool am League Cup gespillt. Och e puer Lëtzebuerger Futtballer sinn e Sonndeg nees am Asaz.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt - VFL Wolfsburg (15h30)

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (17h30)

FC Augsburg - SC Freiburg (19h30)

Premier League

Wolverhampton Wanderers - Sheffield United (14h30)

League Cup

FC Chelsea - FC Liverpool

An England steet an der Premier League nach 1 Match um Programm. Iwwerdeems gëtt am League Cup d'Finall tëscht Chelsea a Liverpool gespillt.

Serie A

Juventus Turin - Frosinone Calcio 3:2

1:0 Vlahovic (3'), 1:1 Cheddira (14'), 1:2 Brescianini (27'), 2:2 Vlahovic (32'), 3:2 Rugani (90+5')

Fir reng theoretesch nach eng Chance op de Meeschtertitel wëllen ze hunn, hunn um Sonndeg géint Frosinone 3 Punkte missten hier aus der Siicht vun der Lokalekipp. Trotz enger fréier Féierung vum Vlahovic huet den Opsteiger der Juve d'Liewen iwwert laang Strecke schwéier gemaach a louch tëschenduerch souguer a Féierung. Réischt an der Nospillzäit huet de Rugani de Ball aus spatzem Wénkel an de Gol geschoss an huet dofir gesuergt dass Juventus Turin no 4 Matcher ouni 3 Punkte mol nees e Match konnt gewannen.

US Lecce - Inter Mailand (18h00)

Ligue 1

RC Lens - AS Monaco 2:3

0:1 Balgoun (19'), 0:2 Minamino (30'), 1:2 Wahi (31'), 2:2 Said (77'), 2:3 Minamino (90+2')

Am Spëtzematch vum 23. Spilldag a Frankräich huet den AS Monaco no engem Gol an der Nospillzäit vum Minamino mat 3:2 zu Lens gewonnen a steet an der Tabell elo 5 Punkte virum RC. D'Ekipp vum Adi Hütter louch no 30. Minutten mat 2:0 a Féierung éier de Wahi de Match virun der Paus nach emol spannend gemaach huet. Nom Säitewiessel ass et dunn hin an hier gaangen. Lens konnt de Match an der 77. Minutt duerch de Said ausgläichen, éier Monaco a Persoun vum Balogun nëmme 5 Minutte mei spéit een Eelefmeter laanscht geschoss huet. An der Nospillzäit huet de Minamino du fir d'Entscheedung zu Gonschte vun de Monegasse gesuergt.

PSG - Stade Rennes (17h05)

La Liga

Betis Sevilla - Ath. Bilbao (16h15)

