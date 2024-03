Fir den Champions-League-Match tëscht Bayern München a Lazio Roum gëtt et eng Première op den digitale Plattforme vun RTL. Dat zesumme mat "Sport Buff".

Sport Buff, oder och nach "Buff" genannt, ass eng interaktiv digital Léisung, fir wärend engem Event kënnen a "realtime" zum Beispill seng Meenung ze soen.

Wie gewënnt Ärer Meenung no de Match? War dat do wierklech en Eelefmeter? Wien ass an Ären Aen de beschte Spiller um Terrain? Soll den Trainer éischter d'Defense stäerken oder awer besser nach e Stiermer awiesselen?

Alles dat si Froen, déi ee sech selwer wärend engem Match alt emol stellt respektiv wouriwwer ee mat de Frënn oder der Famill wärend dem Match diskutéiert.

Mat "Sport Buff" kritt een elo d'Méiglechkeet, seng Meenung mat aneren ze deelen. Dofir kënnt e puer Mol wärend dem Match eng kleng interaktiv Këscht op ären Ecran, wou dir dann e puer Sekonnen Zäit hutt ofzestëmmen. Et ginn dann och z.B. Emoticons, mat deenen een zu verschiddene Situatioune seng Gefiiler ausdrécke kann, déi dann net just déi Leit gewuer ginn, déi grad mat engem an engem Raum sinn.

Matmaache kënnen all d'Leit, déi de Match via d'App vun RTL.lu, via RTL.lu oder um RTL Play kucken.

Einfach op déi kleng Këscht drécken an do dann op d'Fro äntweren, déi grad gestallt gëtt. Duerno verschwënnt déi Këscht nees, bis déi nächst Fro gestallt gëtt.

Mir wäerten aus, wéi Dir bei de verschiddene Froen ofgestëmmt hutt a kommen an den nächsten Deeg nach emol drop zeréck.

Vill Spaass dobäi, bei dësem Match interaktiv matzeféiweren.

Dëst ass en éischten Test, wou nach net all Funktionalitéite wäerte fräigeschalt sinn.