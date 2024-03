En Dënschdeg an der Mëttesstonn goufen zu Nyon an der Schwäiz d'Gruppe fir d'European Qualifiers bei den Dammen ausgeloust

D'Rout Léiwinne kréien et am Grupp C5 mat Albanien an Estland ze dinn. D'Matcher ginn tëscht dem 2. Abrëll an dem 16. Juli gespillt, déi genee Datumer ginn nach festgeluecht. D'Europameeschterschaft vun den Damme gëtt 2025 an der Schwäiz gespillt.