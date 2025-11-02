Mamer géint Biissen um 15 Auer am Livestream a Liveticker
E Sonndeg ass et d'Suite vum 12. Spilldag an der ieweschter Divisioun vum nationale Futtball.
De Match Phare vum 12. Spilldag ass d'Partie Mamer géint Biissen. Den Ustouss ass um 15 Auer. Déi weider Matcher ginn um 16 Auer ugepaff. Hei ass et ë.a. nach den Duell Diddeleng géint Hesper.
D'Kadere vun den Ekippe fannt Dir hei.
Commentaire: Serge Olmo a Sam Rickal
Start vum Stream: 14.55 Auer
Viraussiichtlecht Enn vum Stream: 17.00 Auer
