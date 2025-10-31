Enovos League an der RTL Live Arena
Sparta Bartreng géint Résidence Walfer vun 20.30 Auer un am Livestream
E Freideg den Owend ginn am nationale Basketchampionnat vun den Häre fir den Optakt vum 7. Spilldag véier Matcher gespillt.
Um 20.30 Auer ass d'Résidence Walfer bei der Sparta Bartreng ze Gaascht. Déi aner Partië ginn tëscht 20.00 an 20.45 Auer ugepaff. Och bei den Dammen gëtt um Freidegowend gespillt. All d'Matcher kënnt Dir an der RTL Live Arena kucken.
