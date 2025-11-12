Lëtzebuerger Basketdammen spille géint Irland
Am Basket huet d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp um 18 Auer den éischte Match an der Qualifikatioun fir d'EM 2027 géint Irland.
Start vum Stream: 17h55
Ufank vum Match: 18h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20h00
Programm
12. November 2025 - 18 Auer: Irland - Lëtzebuerg
15. November 2025 - 20 Auer: Israel - Lëtzebuerg
18. November 2025 - 19 Auer: Lëtzebuerg - Bosnien-Herzegowina
11. Mäerz 2026: Lëtzebuerg - Irland
14. Mäerz 2026: Lëtzebuerg - Israel
17. Mäerz 2026: Bosnien-Herzegowina - Lëtzebuerg
FLBB Selektioun
Coulon Kyra (Basket Esch)
Etute Isi (IMG Academy, USA)
Fuglsang Sofie (Herner TC, Germany)
Irthum Liz (Klosterneuburg, Austria)
Krings Alana (T71 Dudelange)
Madjo Dionne (Flammes Carolo, France)
Mangen Julie (Amicale Steinsel)
Meynadier Magaly (Saarlouis, Germany)
Mreches Catherine (T71 Dudelange)
Nürenberg Svenia (T71 Dudelange)
Schalbar Lena (T71 Dudelange)
Schumacher Laetitia (Basket Flames, Austria)
Simon Anne (Magnolia Campobasso, Italy)
Head coach: Patrick Unger
Assistant coaches: Sidney Parsons & Liz Schmitz
Team manager: Fabienne Deister
Team doctor: Sam Scolati
Strength coach: Marcel Bultel
Kiné: Julie Bouvy