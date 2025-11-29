De Weekend ass de 7. Spilldag an der ieweschter Divisioun am nationale Volleyball-Championnat.

Bei den Damme sti sech de Leader Mamer an den Tabellenzweete Walfer géintiwwer. Vu 16.30 Auer u kënnt Dir d'Partie an der RTL Live Arena kucken.

Déi weider Dammematcher an och d'Härematcher ginn och gestreamt.

Livestream vu weidere Matcher aus dem Volleyball-Championnat an der RTL Live Arena

Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena