Enovos League an der RTL Live Arena
Sparta Bartreng géint T71 Diddeleng um 18.30 Auer am Livestream
De Weekend ass bei den Dammen den 8. Spilldag am nationale Basket-Championnat.
Bartreng muss géint de Leader Diddeleng untrieden. D'Partie kënnt Dir vun 18.30 Auer un an der RTL Live Arena kucken.
D'Häre spillen de Weekend net. Si sinn e Sonndeg nees an der EM-Pre-Qualifikatioun gefuerdert. D'Partie géint Aserbaidjan gëtt vu 15 Auer un op RTL.lu an RTL Play live iwwerdroen.
De Livestream vu weidere Matcher aus der Enovos League an der RTL Live Arena
