RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tour de France LIVE: Malemort > UsselDéi néngt Etapp vu 15:00 Auer op der Tëlee, RTL.lu an um RTL Play

RTL Lëtzebuerg
Den TdF live bis e Sonndeg, de 26. Juli um 1. RTL, op RTL.lu, op der App an um RTL Play gëtt d'Course och am Livestream iwwerdroen.
Update: 12.07.2026 08:00

9 Etapp - Den Expert Tom Flammang

Déi lescht Etapp virum Roudag geet duerch de Massif central am Departement Corrèze. Gutt Kaarten op eng Victoire kéinte Klassikerfuerer a Puncheuren hunn, déi de Wee an d'Echappée fannen. Allerdéngs mussen d'Coureure gutt Been fir d'Bierger vum Dag hunn. No gutt 100 vun den 185 Kilometer waart e Bierg vun der 2. Kategorie. Donieft geet et nach zwee Bierger vun der drëtter Kategorie an ee vun der véierter Kategorie erop. Am ganzen huet d'Etapp 3.300 Héichtemeter. De Konkurrenzkampf ëm d'Victoire dierft grouss sinn, virum Roudag leeë warscheinlech nach emol vill Coureuren alles eran an der Lutte ëm e Succès.

Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an RTL Play
Commentaire: Tom Flammang, Kim Kirchen

9. Etapp - Malemort > Ussel, 185.5 km (hiwweleg Etapp)

Weider Infoe vun der 9. Etapp

Tour de France: Livestream Programm

Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an RTL Play
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen

Sonndeg, 12. Juli vu 15:00 - 18:30 Auer:
9. Etapp - hiwweleg Etapp - Malemort > Ussel, 185.5 km

Méindeg, 13. Juli:
Roudag - Cantal

Dënschdeg, 14. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
10. Etapp - Biergetapp - Aurillac > Le Lioran, 166.6 km

Mëttwoch, 15. Juli vu 15:20 - 18:10 Auer:
11. Etapp - flaach Etapp - Vichy > Nevers, 161.3 km

Donneschdeg, 16. Juli vu 15:00 - 18:15 Auer:
12. Etapp - flaach Etapp - Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179.1 km

Freideg, 17. Juli vu 15:00 - 18:30 Auer:
13. Etapp - hiwweleg Etapp - Dole > Belfort, 205.8 km

Samschdeg, 18. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:
14. Etapp - Biergetapp - Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155.3 km

Sonndeg, 19. Juli vu 15:00 - 18:25 Auer:
15. Etapp - Biergetapp - Champagnole > Plateau de Solaison, 183.9 km

Méindeg, 20. Juli:
Roudag - Haute-savoie

Dënschdeg, 21. Juli vu 15:00 - 18:20 Auer:
16. Etapp - Zäitfueren - Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26.1 km

Mëttwoch, 22. Juli vu 15:20 - 18:00 Auer:
17. Etapp - flaach Etapp - Chambery > Voiron, 174.7 km

Donneschdeg, 23. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
18. Etapp - Biergetapp - Voiron > Orcières-Merlette, 185.2 km

Freideg, 24. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
19. Etapp - Biergetapp - Gap > Alpe d'Huez, 127.9 km

Samschdeg, 25. Juli vu 14:00 - 17:00 Auer:
20. Etapp - Biergetapp - Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170.9 km

Sonndeg, 26. Juli vu 17:00 - 20:25 Auer:
21. Etapp - flaach Etapp - Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133 km

Am meeschte gelies
Technesch Problemer um Stellwierk zu Ettelbréck geléist
Zuchtrafic tëscht Dummeldeng an Ettelbréck rullt no an no nees normal
En Zeeche fir Visibilitéit a Gläichberechtegung setzen
Dausende Leit op der Luxembourg Pride an der Stad
Video
Fotoen
6
Serie "Dat sinn Ech" - Sam Houblie
"Ob een aus engem Kinnekshaus kënnt oder net": Wann ee vun Dyslexie betraff ass, "sinn d’Probleemer oft déi nämmlecht"
Video
6
Mat 30 km/h duerch eng 90er-Zon
Vill Chauffeure waren de Weekend nees alkoholiséiert mam Auto ënnerwee
Mat 11 Joer virum Grand-Duc gespillt
"Ech ka spillen, spillen, spillen - ouni ze stoppen"
Video
Weider News
Kuerz virum Depart zu Réimech
Wéinst Bloalgen kann e Sonndeg um Ironman net geschwomme ginn
0
NorthCape–Tarifa Bicycle Adventure erfollegräich gemeeschtert
No 7.379 Kilometer ass de Ralph Diseviscourt als Drëtten ukomm
Video
Fotoen
0
KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 11: Julian Alvarez #9 of Argentina celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Argentina and Switzerland at Kansas City Stadium on July 11, 2026 in Kansas City, Missouri. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Futtball-WM
Argentinien klappt 10 Schwäizer no Verlängerung a steet an der 1/2-Finall
0
Futtball-WM
VAR-Drama a Bellingham-Show: England trëfft op Argentinien
0
Tennis Interclub-Championnat
Spora feiert an der Finall däitlech Victoire géint Péiteng
0
Wimbledon
Linda Noskova feiert éischte Grand-Slam-Titel
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.