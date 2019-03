Déi eelste Millen am Land, d’Muerbelsmille steet am Pafendall an ass iwwer 1.000 Joer al.

Bis zur franséischer Revolutioun huet si dacks Kléischter, Abteien, Adelege gehéiert, déi se verpacht hunn. E puer mol gouf d’Millen duerch Kricher a Bränn uerg zougeriicht, mais huet nawell all déi Gewaltakten iwwerlieft. No der franséischer Revolutioun koum d’Gebai a Privathänn an huet e puer mol de Proprietäre gewiesselt. Technik awer blouf ëmmer déiselwecht duerch d‘Waasser, dat iwwert de Millewee bei d‘Rad geleet gouf. Eng raffinéiert, al Technik, déi sech duerch Joerhonnerte bis haut gehalen huet. 1922 dunn huet d‘Muerbelsmille vu Weess op Moschter ëmgestallt an bis 1987 eng 450 Tonne Moschter d' Joer produzéiert. Mat ganz vill Chance a Biergerasaz huet d’Muerbelsmillen dunn och den deemolege Moderniséierungsstuerm iwwerlieft an ass haut en didaktesche, flotte Musée, wou d’Waasserrad weider lëschteg dréint an een d’Geschicht nach sou richteg upake kann.