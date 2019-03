Zweet Halschecht vum 9. Joerhonnert. Gefaarten Doudschléier aus dem Norden, d'Nord-Mannen och Wikinger genannt, seegelen a rudderen d'Flëss erop.

Kléischter, Dierfer, Kierche ginn iwwerfall, ausgeraibert an d’Awunner ëmbruecht. Och de Rhäin an d‘Musel si virun dëse Mäerderbanden net sécher. Vu Koblenz aus sinn d'Wikinger d’Musel eropgefuer an hunn an der Ouschterwoch 882 Tréier ugegraff. Déi fréier réimesch Keeserstad ass ausgeraibert an eng sëllechen Awunner massakréiert ginn.

Een Deel vun de Wikinger, ënnert der Féierung vun de Bridder Sigurd a Rollo, ass dunn nom Massaker vun Treier weider d‘Musel eropgefuer. An d’Noriicht, d‘Nordmanne wieren um Umarsch, huet Angscht a Schrecken ausgeléist an déi meescht Awunner laanscht d’Musel sinn an d‘Hannerland oder an d‘Bëscher geflücht. Zu Gréiwemaacher awer hunn dräi Grofe mat hiren Truppe Stellung bezunn a wollten d'Wikinger ophalen.

D'Reportage-Serie "Et wor emol ... zu Lëtzebuerg" ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.