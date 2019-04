D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Nodeems Wikingerbanden de 5. Abrëll 882 an der Ouschterwoch Tréier iwwerfall an ausgeraibert haten, hu se 4 Deeg méi spéit Gréiwemaacher ugegraff. Do hunn d'Grofe Raginer, Nellenburg a Bärenburg op d'Wikinger, déi vun de Bridder Rollo a Sigurd ugefouert goufen, gewaart. An dëser Schluecht blouwen op béid Säiten eng Partie Männer leien. Mä ophalen, konnten déi lokal Grofen déi Kläpperband net, déi du Réimech ugegraff hunn. An do hate sech den Tréierer Äerzbëschof Bertolf, de Bëschof Wala an de Grof Adalhard vu Metz mat enger bewaffenter Trupp versammelt, wou se mat de Wikinger uneneegerode sinn. Bei deem Gemetzelt ass de Bëschof Wala gefall. D’Wikinger sinn dunn awer net weider d‘Musel erop a Richtung Metz geruddert, mä si hu sech zréck an hiert Haaptlager bei Bingen verzunn. 10 Joer méi spéit, 892, hunn d’Wikinger Tréier eng zweete Kéier ugegraff an ausgeraibert. Eis Muselgéigend awer blouf vun do u verschount, mä den Trauma ass bliwwen. Links Wikinger: Deel 1.