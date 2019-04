D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Scho virun 2000 Joer haten d’Réimer den Trick eraus, Äis net nëmmen am Wanter, mä och a waarme Joreszäite kënnen ze benotzen, an dat duerch ënnerierdesch Kill-Reim. Och an eise Géigende gouf et duerch Joerhonnerten esou ausgebaute Lächer, wou Äis vum Wanter bis an de Summer konnt konservéiert ginn. Eng vun dëse spezielle Plaze fënnt een zu Lëtzebuerg am Gestrëpp verstoppt an engem Virstad-Quartier. De ganze Bau huet eng Gesamtlängt an de Bierg era vu ronn 30 Meter an de Sandstee gehaen. Dat Äis huet sech da bis an de Summer gehalen. Gewosst ass, dass d‘Brauerei Funck–Schaumburger 1864 a Clausen Béier gebraut an e groussen Äiskeller gebraucht huet. Dësen ënnerierdesche Keller an der Virstad gehéiert zum Patrimoine, mä misst séier restauréiert ginn.