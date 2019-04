D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Vun 1850 u goufen d‘Bréiwer per pedes queesch duerch d’Land bis zu den ofgeleensten Häff an d’Haus gedroen duerch de Bréifdréier. An déi Zäit, wéi d’Leit nach Zäit haten, krut dëse Mann an Uniform och mol eng Drëpp ugebueden oder huet grad d‘Mëttesklack gelaut, da konnt hie sech och mol mat un den Dësch usetzen. Den illusteren Dichter Victor Hugo huet 1869 als politesche Flüchtling zu Lëtzebuerg seng Bréiwer extra zu Altwis beim Bréifdréier Kies offléie gelooss. An de gréisseren Uertschaften am Land si lues a lues och Postzentralen entstanen, vu wou aus d‘Bréifdréier hir Wuer dunn ofgeholl oder ugeliwwert hunn. Eng grouss Hëllef war um Ufank vum 20. Joerhonnert de Vëlo, mat deem du vill Bréifdréier op hire laangen Touren duerch d'Dierfer an d‘Natur net méi zu Fouss, mä mam Vëlo pedalléiert sinn.