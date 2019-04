D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

1935 ass e Grenzhaischen – e poste d’alerte – tëscht Klengbetten an Sterpenech gebaut gi fir d'Grenz z’iwwerwaachen. Dat hunn dunn d'chasseurs ardennais gemaach, bis 1961. Schnoken, Anekdoten a Geschichten, mä och vill Schicksaler an Erënnerungen waren un dat bescheident Grenzhaische geknëppt. Virun 10 Joer goufen d'Geschichtsfrënn vu Klengbetten a Sterpenech gewuer, dass e Bautespekulant dat Areal kaaft an d'Grenzhaischen ofrappe wollt. Vill Bierger hu sech d’Been stompeg gelaf, fir deen eenzegen nach authentesche Poste vun 1935 ze retten. Ëmsoss.

Am Abrëll 2014 huet de Bautespekulant d'Grenzhaische mat de Beem an der Natur ronderëm…zerstéiert.