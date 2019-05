D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Bal 2000 Joer sinn et hier, zanter dass d’Reimer an eise Géigende sech néiergelooss a wärend der pax romana grouss Gutshäff, Villen a Monumenter opgeriicht hunn. Nach haut fënnt een op ville Plaze Spure vun hinnen. Sou um Potaaschbierg bei Gréiwemaacher, wou e monumentaalt, risegt Grafmonument stoung, mat enge sëlleche Relieffer vu mythologeschen Zeenen aus dem Liewen vum Erbauer. Eng 3,5 Kilometer dovunner ewech stéisst ee bei Fluessweiler op de bedeitendste réimeschen Tumulus vu Lëtzebuerg, „Tonn“ genannt. Zu Bech-Maacher am Wéngert kann een en tempelaartege Bau erkennen, wou ënnendrënner eng Aart réimesch Grafkummer mat faarwege Freske louch. Des Tempel- a Grafanlag ass am 5. Joerhonnert bei der Vëlkerwanderung zerstéiert ginn.