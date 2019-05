D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Wee sech zu Zolwer e bëssen Zäit hëlt an op d‘Zolwerknupp kraxelt, dee ka sech knapps nach ausmolen, dass do am Mëttelalter eng imposant Buerg stoung. En „castellum Zolveren“ gëtt em 793 wärend der Frankenzäit ernimmt. D'Wope vun den Häre vun Zolwer mat engem schwaarze Léif weisen op eng enk Bezéiung mat den Grofe vu Lëtzebuerg hin. Wéi de Gehaansbierg zu Diddeleng, den Tëtelbierg zu Déifferdeng war och de Knapp zu Zolwer eng ideal, strategesch Plaz. Eng Stärstonn hat d'Buerg 1475 ënnert de Burgunder, wéi de Charles le Téméraire selwer mat enger Arméi um Zolwerknapp ugetrueden ass, fir e Friddensvertrag mam Kinnek Louis 11 ze schléissen. Mä eng 75 Joer méi spéit ass d‘Zolwer Buerg vun den Truppe vum franséischen Kinnek Henri 2 zerstéiert ginn. An haut ass sou gutt wéi näischt méi vun der deemoleger, houfreger Buerg ze gesinn… ausser dem Pëtz, deen an den 80er Jore restauréiert gouf. Am Buedem op dësem historeschen Site awer dierft nach sou munches verstoppt leien, e Site, dee komplett geschützt ass.