De Kinnek vu Béimen a Grof vu Lëtzebuerg ass 1296 zu Lëtzebuerg op d‘Welt komm a gouf als Ritter an Turnéierheld bekannt. Mä duerch eng Krankheet gouf hie blann a krut dunn den Numm „Jang de Blannen“.

Am Honnertjärege Krich ass hien 1346 op der Säit vun de Fransouse géint d’Englänner an der Schluecht vu Crécy am Alter vu 50 Joer gefall. Seng Läich gouf zu Lëtzebuerg am Klouschter Altmünster bäigesat an 1543 an d‘Klouschter Neimünster iwwerfouert. Wie d'franséisch Revolutioun ausgebrach ass, goufen déi stierflech Iwwerreschter vum Grof vu Lëtzebuerg op Mettlach bei d’Industriellefamill Boch iwwerfouert an do op engem Späicher verstoppt.

De preiseschen Krounprënz Friedrich Wilhelm huet dunn op engem Fiels iwwert der Saar bei Kastel-Staadt eng Kapell baue gelooss an 1838 de Grof vu Lëtzebuerg dohinner iwwerféiere gelooss. 1946 du gouf de Jang de Blannen vun do an engem militäresche Staatsakt op Lëtzebuerg an d'Krypta vun der Kathedral iwwerfouert, wou hie bis haut seng lescht Rou fonnt huet.