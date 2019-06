D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

1812 huet e gewësse Corneille Kneip d’Mille vu Kautebaach vun engem Peter Molitor ofkaaft. A vun do un huet d’Mille bis 1968 voll fonctionnéiert. An och duerno huet de pensionéierte Mëller d'Riederwierk weider geheegt a gefleegt. Mä knapp 3 Joer no sengem Doud gouf 1990 d‘Millen zum Verkaf ugebueden. Den Oekofonds vum Mouvement Ecologique war intresséiert an hat d’Iddi, aus dem ganzen Areal e liewegen Fräiliicht- Musée ze maachen. Mä iwwert en Immobiliemakler gouf de gesamte Millen-Areal un en Entrepreneur vu München verkaaft. An deen huet 1991 d‘Millen an d’Wunnhaus ofrappe gelooss. Wéi iwwer RTL-Radio d‘Noriicht vun der Zerstéierung vun der Kautebaacher Mille verëffentlecht gouf, war zwar de Protest grouss, mä d‘Mille louch am Koup. Fakt ass: e wichtegt Stéck Éisleker Geschicht ass deemools récksiichtslos platt gewalzt ginn, do, wou haut e flotten, doucen Tourismuszenter kéint existéieren.