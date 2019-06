D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Tëscht 1945 an 1951 koum et zu Lëtzebuerg zu enge sëlleche Prozesser a Veruerteelunge géint Nazi-Verbriecher, dorënner och Nazi-Juristen. Mä trotz hire kloer bewise kriminellen Akte konnten dës brong Juristen ouni grouss Problemer am Nokrichsdäitschland erëm Carrière maachen. Sou de berüchtegten Adolf Raderschall, deen 21 Lëtzebuerger Patrioten nom Streik vun 1942 zum Doud veruerteelt an hiriichte gelooss hat, huet an Däitschland an de 50er Jore Carrière als Geriichtsdirekter gemaach. Den äiskalen Nazi-Staatsanwalt Leo Drach, deen och vill Affer um Gewëssen hat, gouf a Rheinland-Pfalz zum Oberstaatsanwalt ernannt. De Joseph Wienecke, deen och als Oberstaatsanwalt zu Lëtzebuerg vill Misär verursaacht hat, gouf zu Köln zum Oberstaatsanwalt ernannt. Den Otto Bauknecht, Riichter um Sondergeriicht zu Lëtzebuerg, ass am Adenauer-Däitschland President vun der staatlecher Examenskommissioun fir jonk Juriste ginn. Dat muss ee sech mol virstellen ...