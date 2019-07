D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Den 3. August 1943 lauere bei der Landstrooss vun Heischent op Eschduerf dräi jonk flüchteg zwangsrekrutéiert preisesche Gendaarmen op, fir deenen hir Gewierer ofzehuelen. Déi Aktioun awer leeft schif, et kënnt zu enger Schéisserei, bei där ee vun den dräi Lëtzebuerger an zwee Preisen ëm d’Liewe kommen. Déi zwee iwwerliewend jonk Männer si fortgelaf an d'Preisen hunn de gesamte Raum Heischent-Eschduerf mat Hunderschafte vun Treier ofgerigelt. Et erfollegt eng grouss Razzia, Haus fir Haus gëtt ofgesicht an d’Awunner ginn opgefuerdert, ze hëllefen, déi zwee „Partisanen“ ze fannen. D‘Resistenz hirersäits war alles wéi net frou, iwwert déi oniwwerluechten Aktioun mat Schéisserei vun de jonke Lëtzebuerger, well d‘Nazie gedreet hunn, Geiselen ze erschéissen, wann déi Lëtzebuerger Fahnenflüchteg net fonnt géifen.