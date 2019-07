D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Den 3. August 1943 koume bei enger Schéisserei tëscht Heischent an Eschduerf zwee preisesch Gendaarmen an e jonken Refractaire em d’Liewen. Zwee aner Lëtzebuerger Resistenzler konnten entkommen. Obschonn d'Preisen déi ganz Géigend ofrigelt haten, hu si déi zwee flüchteg Lëtzebuerger net fonnt. Mat alle Mëttele wollten d'Nazien dunn erausfannen, wien den doudege Lëtzebuerger wier. Dofir hu si zu Ettelbréck virun der opgeboerter Läich vum jonke Mann d’Awunner passéiere gelooss. Mä keen huet de Mond opgedoen, obscho vill woussten, dass den Doudegen de Felix Lux wier. Schlussendlech hunn d’Preisen opginn a wéi e Wonner goufen 20 Geiselen, déi festgesat gi waren, net erschoss, well de Paschtouer vun Heischent den Nazien wäiss gemaach huet , dass d'Täter belsch Partisane wieren.