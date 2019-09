D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

An der 1. Halschecht vum 18. Joerhonnert huet am Éislek d’Louheck, déi jonk Eech d'Landschaftsbild gezeechent. De Saft an hirer Schuel, den Tanin, gouf an der Liederfabrikatioun gebraucht. 1741 huet e gewësse Richard zu Klierf déi 1. Fabrick, fir Lieder ze produzéieren, opgemaach an domadder d'Louschläissen definitiv agelaut. Wärend enger kuerzer Period am Fréijoer ass d’Schuel vun de jonken Eechen ofgetrennt, a Päck gebonnen, mam Päerdsgespan an d’Gierwereien och bis an d‘Ausland transportéiert ginn. Am 19. Joerhonnert gouf et am Éislek eng ronn 130 Gierwereien, déi eng Onmass vun Tanin aus der Lou gebraucht hunn. 1870 war d’Héichzäit vun der Lou, wärend där Period déi héchste Präisser bezuelt goufen. Ëm 1900 ass et du mat der Lou biergof gaangen. Trotzdeem huet d‘Louschläisse sech am Éislek plazeweis nach bis nom leschten Krich gehalen.