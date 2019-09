D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

E gewësse George Weyer – Georgely genannt - gouf am Oktober 1848 zu Gréiwemaacher gebuer. Als Kand krut hien déi sougenannten „englesch Krankheet“, Rachitis, déi e Kleinwuchs ausgeléist huet. Hie selwer huet sech als klengste Mënsch vun der Welt bezeechent mat knapp enger Gréisst vu 85 Zentimeter. De Georgely huet sech als Spillmann mat der Lantermajhik, enger Dréiuergel, duerch d‘Liewe geschloen a fir seng eege Publicitéit gesuergt, andeems en Annoncë gemaach a Postkaarten erausginn huet. An iwwerall do, wou de klenge Mann mat der grousser Lantermajhik als „fahrenden Musikant“ opgedaucht ass, war hie wëllkomm. Am Januar 1924 ass hien am Alter vu 75 Joer op d‘Rum komm, wou hie knapp 3 Woche méi spéit gestuerwen ass. Haut huet de Georgely nieft dem blannen Theis zu Maacher eng Éiereplaz an erlieft souzesoen eng Renaissance, wou hien dacks a Broschüre bei Festivitéite a Biller a Musek präsent ass.