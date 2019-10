D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Duerch de Feierwon krut dat klengt Dierfchen Näerden Enn vum 19. Joerhonnert eng besonnesch Wichtegkeet. Do huet sech d’Attert-Linn Péiteng-Ettelbréck mat der Schmuelspurbunn "Jangeli", déi op Maartel gefuer ass, zanter 1890 getraff. An duerch dës wichteg Kräizung krut Näerden och gläich … zwou Garen. Souwuel d’Attert-Linn wéi och de "Jangeli" ware joerzéngtelaang e wichtege wirtschaftleche Facteur an hunn och erméiglecht, dass vill Éisleker Dierfer duerch de Persounentransport "mobil" gi sinn. Mä 1953 sinn de "Jangeli" an 1967 d’Attert-Linn zougemaach an duerch Bussen ersat ginn. Ob dat eng gutt Entscheedung war, kann haut a Fro gestallt ginn. Mä wéi ee Wonner sinn déi zwou Garen zu Näerden an och d'Zuchhalt zu Nidderpallen dem Moderniséierungswan vun de 60er a 70er Joren net zum Affer gefall a sinn haut wichteg baulech Zeien, déi derwäert sinn, besicht ze ginn.