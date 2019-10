D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Vun 1890 bis 1953 ass d‘Schmuelspurbunn "Jangeli" vun Näerden iwwer Nidderpallen bis op Maartel eng 30 Kilometer queesch duerch Natur mat enger maximaler Vitesse vun 30 km/h gefuer. Nieft dem Wueren- huet och de Persounen-Transport eng wichteg Roll gespillt. Schliisslech sinn d'Landbewunner - ier et de Jangeli gouf - just mat der Kutsch respektiv de Päerdsween oder per pedes aus dem Duerf erauskomm. Vun deenen 8 Schmuelspurbunnen uechter d'Land war d‘Jangelisstreck vun Näerden op Maartel nieft dem Charly vu Lëtzebuerg op Iechternach, déi längsten. Mä an de 50er Joren huet den Interessi um Jangeli ëmmer méi ofgeholl an gouf duerch Bussen ersat. Trotzdeem, am Réidener Kanton waren se deemools méi wäitsiichteg an hunn net - wéi op villen anere Plazen - déi flott Garen an Halten ofgerappt. Mä d’Jangelisfrënn hunn den Zichelche mat der Hëllef vun der Gemeng mat engem klenge Musée zu Näerden an enger Halt zu Nidderpallen, nei opliewe gelooss.