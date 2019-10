D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Joerhonnerte waren d’Schaffpäerd hei am Land an der Landwirtschaft déi wichtegst Kraaft, fir schwéier Maschinnen ze schleefen. Déi gedëlleg Ardennerpäerd ware virun allem och beim Karschnatz eng wichteg Hëllef. An den 30er Jore vum leschte Joerhonnert, wéi de Bënner opkomm ass, konnt ee mat zwee Ardennerpäerd ee Muerge Land méien. Allerdéngs haten nëmmen d’Härebauer sou eng modern Maschinn. Déi aner hunn nach ëmmer mat der Séissel geméit. Mä grad beim Karschnatz gouf et sou eppes wéi eng ongeschriwwe Solidaritéit. Een huet deem anere gehollef. An de 50er Jore vum leschte Joerhonnert dunn huet den Trakter ëmmer méi d’Ardennerpäerd verdrängt, fir virun de Bënner gespaant ze ginn. Jiddefalls, de Karschnatz war fir d‘Duerf e wichtege Ritual. Schliisslech goung et ëm d'Grond-Iesswuer … ëm dat alldeeglecht Brout.