Am Joer 1859 kënnt de Feierwon op Lëtzebuerg, an domadder gëtt am Festungsvirfeld déi 1. Gare gebaut.

Et dauert net laang, do entsteet ronderëm d'Gare en neie Quartier. Dorënner och de Chalet Dallée, mat enger Rei Ställ an engem grousse Gaart an dem Buffet de la Gare. No de militäresche Bestëmmungen, hunn all Gebaier an dem neie Quartier missen aus Holz gebaut ginn. Em déi 250 Bauten aus Holz sinn dunn an der Garer Noperschaft aus dem Buedem gewuess an hunn e bëssen un eng Wildwest-Stad erënnert.

Ufank vum 20. Joerhonnert du krut d'Plaz ronderëm d'Gare op en neits eng nei Nues, wéi och de Charly un d'Rulle koum. Tëscht 1907 an 1912 ass d'Gare aus Holz dunn duerch e Steebau zum Deel am Neo-Barock-Stil entstanen. An dunn huet Enn den 20er Joren d’Hotellerie och op der Gare eng gëllen Zäit erlieft .