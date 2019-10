D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Nodeems 1859 déi Stater Gare gebaut gouf, huet sech do ronderëm an de Joerzéngten duerno en äerdege Quartier entwéckelt. Sou ass 1932 vis-à-vis vun der Gare den Hotel Alfa am Zick-Zack-Stil mat 200 Zëmmeren entstanen, wouvunner der 100 e Bad haten, wat deemools Luxus war. A grousse Festsäll goufen opulent Festivitéiten ofgehalen. Och e schicke Restaurant, e Coiffeurssalon an en Tubaksbuttek hunn zum Alfa-Komplex gehéiert. Seng Héichzäit war Enn den 20er, Ufank den 30er Jore vum 20. Joerhonnert, wéi sech eng gehuewe Clientèle do getraff, a Variété gebueden krut. llluster Gäscht wéi de spéideren US-President Eisenhower zesummen mat Bradley a Patton hunn 1944 do am Garer Hotel Christmas gefeiert. Nodeems den Alfa virun e puer Joer a finanziell Schwieregkeeten gerode war an zougemaach huet, ass en haut am gaangen ënner strengen Denkmalschutz-Critèren restauréiert ze ginn. Villäicht kann en da bei enger Reouverture e bësse säi fréiere Charme a seng apaart Atmosphär erëm opliewe loossen.