D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Duerch Joerhonnerten hunn am Sirdall eng sëlleche Mille gedréint an e puer dovunner existéieren nach haut. 1837 huet d‘Famill Lamort zu Manternach eng Pabeierfabréck gegrënnt, wou verstäerkt op Holzfaser gesat gouf, wat vill Waasserkraaft an eng nei Mille virausgesat huet. Et gouf e grousst Wierk an en 900 Meter laange Kanal mat engem Aquedukt gebaut. Duerch e Kanal ass d’Waasser dann eng 12 bis 15 Meter erof op eng Turbin gefall, déi e Steen aktivéiert huet, mat deem d‘Holz gemuelen an zu Bräi verschafft ginn ass. An de Pabeier vu Manternach hat eng exzellent Reputatioun a gouf souwuel an d‘Belsch an Holland, mä virun allem no Däitschland exportéiert. Beim Ausbroch vum 1. Weltkrich war et du mat der Pabeierfabrikatioun am Sirdall definitiv eriwwer. Mä deen, deen haut en Tierchen an de Sirdall mécht, dee ka vun der deemoleger Pabeierfabréck nach sou munch interessant Spuren – wéi déi vum Aquedukt – erliewen .