D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Randschelt an der Gemeng Wahl, am klengsten Duerf vu Lëtzebuerg, steet eng ural Kierch. Si huet romanesch Wuerzelen a gouf am 10. Joerhonnert vun den Häre vun Esch-Sauer gegrënnt. Am 15. Joerhonnert hu wahrscheinlech italienesch Kënschtler der Kierch hir Wichtegkeet duerch wäertvoll Freskemolereie vun den Hellegen ënnerstrach. Et sinn dat aussergewéinlech Molereien, déi zum Deel konnte gerett ginn. Den Dafsteen aus dem 15. Joerhonnert ass och bis haut erhalen, grad esou d'Plaz vum Willibrordusbuer bei der Kierch, deen d‘Verbonnenheet mat Iechternach ënnersträicht, nodeems Randschelt als Pilgerplaz unerkannt gouf. Bis haut gëtt all Joer op Päischte mëttes eng Mass am Fräien do beim Willibrordusbuer gehalen. Jiddefalls en Tour op Randschelt lount sech allemol, do wou direkt nieft där historescher Kierch och de Musée vun der Thillensvogtei plastesch u vergaangen, mouvementéiert Zäiten erënnert.