D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Am Mëllerdall, héich uewen op engem Fiels, verstoppt am Gréngs, leien d‘Ruine vun enger Buerg, un déi sech eng sëllege Legenden a Soe knëppen. Viru 26 Joer huet de Buergefuerscher John Zimmer mat Hëllef vu enger aler Zeechnung um Terrain Vermiessunge gemaach an erausfonnt, dass et eng kleng Fliehbuerg wier, déi zum groussen Deel an de Fiels geschloe gi war. Wéi wäit allerdéngs d’Urspréng vun där Buerg zréckginn, dat kënnt bis haut net mat Sécherheet gesot ginn, well keng wëssenschaftlech Beweiser virleien. Dogéint gëtt et eng Rëtsch Legenden a Soen, dorënner déi, dass do Raubritter gehaust an déi ganz Géigend onsécher gemaach hätten. D‘Huff vun hire Päerd hätte si de falsche Wee beschloen, esou, dass kee wosst, ob se dobannen oder dobausse waren. Bis haut läit déi mysteriéis Buerg, genannt d’Heringerbuerg, am Dornröscheschlof, touristesch komplett ënnerbeliicht.