Héich iwwert dem Mëllerdall op engem Fielsvirspronk gëtt et eng Plaz, déi schonn a keltescher Zäit als Fluchtpunkt benotzt gouf, wou dunn iergendwann eng kleng Buerg, d'Heringerbuerg, an de Fiels gebaut gouf. Vill ass net iwwert si gewosst a bis haut bleift si, wat déi historesch Fuerschung betrëfft, e reegelrechte Stoussnéckel. De Buergespezialist John Zimmer huet 1993 op der Plaz Vermiessunge virgeholl a Rekonstruktioune gemaach, wéi d’Buerg kéint ausgesinn hunn. Fakt ass: déi deemoleg Bauhären hu sech dem Fiels ugepasst an deen integréiert a mat verschafft. Uewen drop, als héchste Punkt, den Haapttuerm. Déi puer Touristen, déi de Wee bis bei d‘Heringerbuerg matzen am Bësch fannen, stinn da reegelrecht mam Fanger am Mond virun der Ruin. Keng Beschreiwung, keng Erklärung, keng Zeechnung, näischt. Och den John Zimmer kritiséiert dësen Zoustand a verlaangt Remedur. Deemno: „il y a du pain sur la planche“, d’Hausaufgaben ëm déi wëll-romantesch Heringerbuerg matzen an der Natur, waarden drop, geléist ze ginn.