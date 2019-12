D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Schonn an der Zäit vun de Kelte gouf et am Gronn eng Kultplaz mat enger Quell. Ënnert den Gallo-Réimer ass dunn do de Gott Granus veréiert ginn. Nom Ënnergang vum réimesche Räich huet sech op déi réimesch eng chrëschtlech Kultplaz geprafft, där hiert Quellewaasser Wonnerkraaft zougesprach gouf.

Ëm 1355 hunn dunn do bei der Quell Däitschritter matzen an de Fiels eng Kapell gebaut, déi dem Hellegen Quirinus geweit gouf, deen dunn och den Hellege vun der Stad ginn ass, bis d'Jesuitte komm sinn an d'Muttergottes als Helleg agefouert hunn.

Mä d'Grainskapell blouf weider eng wichteg Pilgerplaz, och, well déi Quell de Ruff hat, Krankheeten kënnen ze heelen. Nieft dem Quirinus goufen dunn och do déi Helleg Firminus an Ferreolus bis an 20. Joerhonnert era veréiert. A wéi duerch e Wonner huet déi Kapellchen all Kricher, all Stierm all Ofrappaktiounen iwwerlieft a gëllt haut als déi eelste Kultplaz vun der Stad, déi absolut derwäert ass, besicht ze ginn.